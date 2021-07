Google richiederà vaccino per rientro dipendenti in ufficio

Google richiederà ai suoi dipendenti che rientrano in ufficio di essere vaccinati. Lo afferma l'amministratore delegato Sundar Pichai, sottolineando che vaccinarsi "è la modalità più importante per mantenere in salute noi stessi e le nostre comunità".

Pichai annuncia anche un posticipo del rientro in ufficio, inizialmente previsto in settembre. "La politica del lavoro da casa è estesa fino al 18 ottobre. Riconosciamo che molti stanno assistendo a un balzo" dei contagi nelle loro comunità "a causa della variante Delta e sono preoccupati dal tornare in ufficio".

