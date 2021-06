Twitter presto permetterà connessione con l'account Google

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Twitter presto permetterà la connessione con l'account Google, un modo per semplificare le procedure di iscrizione molto diffuso. Lo ha scoperto la ricercatrice Jane Manchun Wong, sempre informata sulle novità della piattaforma, che ha condiviso la funzionalità tramite un cinguettio. Dallo screenshot si evince la presenza dell'opzione "Continua con Google", che consentirà di effettuare il login con l'account Google, e in generale connetterlo al proprio profilo sul social. Al momento non è una possibilità aperta a tutti, ma è un'anticipazione che prova come Twitter si stia evolvendo - da pochi giorni ha lanciato due funzioni a pagamento, Blue e Superfollows, per espandere ulteriormente l'utenza e l'utilizzo.

(ANSA).