Ue, su tassa su giganti web ora ampliare consenso a G20

"Il risultato positivo del G7 ci porta vicinissimi ad un accordo globale sulla riforma delle tasse societarie e quindi dobbiamo cogliere questa opportunità per ampliare questo consenso a tutti i membri del G20 e a tutti i Paesi interessati e che fanno parte del quadro Ocse". Lo ha detto il commissario europeo per la programmazione finanziaria ed il bilancio Johannes Hahn intervenendo al Parlamento europeo al dibattito sulle risorse proprie. "La Commissione continuerà a contribuire in maniera attiva a questi dibattiti multilaterali in corso", ha aggiunto il commissario.