Twitter Blue, versione a pagamento in Canada e Australia

Dopo le indiscrezioni, arriva l'ufficialità. Twitter lancia per il momento in Canada e Australia il suo servizio a pagamento Blue. Sono tre le funzionalità 'premium': Undo Tweet, Bookmark Folders e Reader Mode. Undo Tweet è quella più attesa, in quanto permette di "ritirare" un tweet prima della pubblicazione. L'utente ha una finestra di tempo fino a 30 secondi per correggere eventuali errori di scrittura o dimenticanze. Non è quindi un'opzione di modifica dopo la pubblicazione, come è possibile su Facebook.

La seconda funzione a pagamento Bookmark Folders, serve invece agli utenti ad organizzare meglio i tweet conservati. La terza, Reader Mode, semplifica la lettura delle discussioni (threads). L'abbonamento prevede anche la personalizzazione di icone e colori. Il costo dell'abbonamento, applicando il cambio delle valute dei due paesi, si aggira intorno ai 2,80 euro. Negli Stati Uniti, secondo le indiscrezioni, il costo dell'abbonamento si aggirerebbe intorno ai 2,99 dollari al mese.

"Continueremo ad ascoltare i feedback degli utenti per dare più opzioni ai sottoscrittori, vi terremo aggiornati", scrive la società, non rendendo però noto quando Twitter Blue verrà esteso ad altri paesi.

Questo è il primo passo di una serie di progetti a pagamento della società dei cinguettii: sta lavorando anche a Super Follows, che permetterebbe agli utenti di avere più contenuti a pagamento da alcuni profili; e il mese scorso ha introdotto Tip Jar service, una funzione che consente agli utenti di inviare denaro ad un gruppo selezionato di membri ampiamente seguiti sulla piattaforma.