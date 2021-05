Twitter, stop per discriminazioni a sistema che taglia foto

Twitter ha deciso di abbandonare l'algoritmo che 'migliora' e ritaglia le immagini automaticamente dopo che diversi utenti hanno segnalato che il sistema 'preferisce' i volti delle persone bianche e dei maschi, mentre per le donne tende a selezionare non il volto ma il seno e i fianchi. Lo ha annunciato con un post sul blog della compagnia Rumman Chowdhury, uno degli sviluppatori.

L'algoritmo automatico era stato introdotto nel 2018, spiega l'esperta nel blog, e ha il compito di ottimizzare le immagini soprattutto quando il formato non è adatto al social. Il software utilizza il principio di cercare i dettagli 'salienti', o le aree giudicate più interessanti dell'immagine, per mantenerli dopo il 'taglio. Per verificare le segnalazioni, anche per rispondere all'impegno annunciato recentemente dalla compagnia di verificare questo tipo di aspetti, è stato condotto uno studio utilizzando immagini di persone di varie etnie, sia maschi che femmine.

Dall'analisi è risultato che effettivamente l'algoritmo riconosce più i volti di persone bianche, mentre non sono stati confermati nè i pregiudizi nei confronti delle donne rispetto agli uomini nè quelli sulla tendenza a scegliere altre parti del corpo invece dei volti, anche se in tre casi su 100 il sistema ha scelto invece dei volti degli altri dettagli, come scritte o altre immagini. Il risultato ha comunque portato alla decisione di sospendere l'uso dell'algoritmo. "Abbiamo valutato lo scambio tra la velocità e l'efficacia del 'cropping' automatico con i rischi che sono emersi dalla ricerca - scrive Chowdhury -. Una delle nostre conclusioni è stata che non tutto su Twitter è un buon candidato per un algoritmo, e in questo caso come tagliare un'immagine è una decisione presa meglio dall'uomo".