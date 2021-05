Twitter, servizio abbonamento potrebbe costare meno di 3 dlr

Twitter starebbe lavorando ad un nuovo servizio in abbonamento che potrebbe essere lanciato a breve al prezzo di 2,99 dollari al mese. La notizia, già trapelata qualche settimana fa, non è ancora ufficiale, ed è stata rilanciata nelle ultime ore dalla ricercatrice Jane Manchun Wong, che non è nuova ad anticipazioni sul mondo social.

Il piano abbonamento denominato Twitter Blue dovrebbe consentire ai sottoscrittori di beneficiare di una serie di opzioni in più, tra cui la funzione 'Annulla tweet' assente attualmente sulla piattaforma. Sarebbe inoltre presente una sezione 'Raccolte' che consentirebbe agli utenti di salvare ed organizzare i propri tweet preferiti per facilitarne la ricerca in un secondo momento. Secondo le indiscrezioni, Twitter starebbe anche lavorando su un modello di prezzi di abbonamento a più livelli, quindi con opzioni più costose che offrirebbero ancora più strumenti. Al momento però non è chiara una data di lancio, nè ulteriori particolari.

Secondo indiscrezioni del sito The Verge che risalgono ai primi di marzo, la società avrebbe mostrato agli investitori nell'incontro annuale un potenziale nuovo servizio a pagamento per dare agli utenti contenuti da account speciali. Proprio a marzo il social dei cinguettii ha compiuto 15 anni.