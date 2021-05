Mipaaf ancora con eBay contro le frodi agroalimentari su web

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Viene rinnovato per due anni l'accordo tra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) e eBay per la tutela delle Indicazioni Geografiche sulla piattaforma e-commerce, con l'Italia che è l'unico Paese al mondo a tutelare il patrimonio agroalimentare sul web. L'alleanza, che coinvolge l'Icqrf, Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi, orIGin Italia e Federdoc, conferma il ruolo strategico della piattaforma nella promozione delle eccellenze agroalimentari di qualità certificata e nella tutela dei consumatori online; una tutela che, con il il nuovo accordo sottoscritto dal ministro Stefano Patuanelli, viene estesa anche ai profili di etichettatura dei prodotti per verificarne la regolarità e la rispondenza alle norme.

"Il rinnovo conferma la bontà del lavoro di collaborazione sin qui svolto - dichiara il ministro - ed evidenzia la consapevolezza che occorra fare "sistema" per sostenere, incoraggiare e tutelare l'agricoltura italiana e l'immenso patrimonio agroalimentare, proteggendo, al contempo, il consumatore". Il ministro Patuanelli, nel ricordare che l'Italia vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato europeo Dop e Igp oggetto di numerosi e sofisticati tentativi di usurpazioni, imitazioni ed evocazioni, sottolinea che "garantirne la tutela è un contributo alla trasparenza del mercato, alla difesa dei diritti del consumatore, ma anche alla valorizzazione del lavoro importante che svolgono i nostri agricoltori e le nostre aziende". La general manager di e-Bay Italia, Alice Acciarri, evidenza l'importanza "di valorizzare i prodotti Made in Italy facilitandone la promozione, l'accessibilità e l'internazionalizzazione". Grazie al lavoro di controllo dell'Icqrf, ricorda il mipaaf, con una task force vengono tempestivamente segnalati direttamente al sistema di protezione della proprietà intellettuale di eBay e rimosse dopo brevissimo tempo ordini e prodotti che usurpano, imitano o evocano prodotti di qualità ad indicazione geografica. (ANSA).