Mosca multa TikTok, 'non ha cancellato inviti a protestare'

(ANSA) - MOSCA, 06 APR - Il tribunale distrettuale Tagansky di Mosca ha inflitto una multa di 2,6 milioni di rubli (circa 28.000 euro) a TikTok accusando il social network di non aver cancellato presunti inviti ai minori a partecipare alle proteste contro la detenzione dell'oppositore numero uno di Putin, Alexiei Navalny, a fine gennaio. Lo riporta l'agenzia Interfax.

La sentenza arriva in un momento in cui Mosca sta aumentando le pressioni sui social network stranieri. Alcuni giorni fa, il tribunale Tagansky di Mosca ha inflitto a Twitter tre multe per un totale di 8,9 milioni di rubli (circa 100.000 euro) con l'accusa di non aver rimosso quelli che le autorità russe ritengono "contenuti vietati" e gli appelli "ai minorenni a partecipare a manifestazioni non autorizzate".

A marzo, le autorità russe hanno inoltre ordinato il rallentamento di Twitter accusandolo di non aver rimosso 3.168 post che - a dire di Mosca - contenevano istigazioni al suicidio di minori, materiale pedopornografico e informazioni sull'uso di stupefacenti. Ma molti sospettano che dietro ci sia in realtà la volontà di mettere a tacere il dissenso e controllare sempre più il web. (ANSA).