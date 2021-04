Covid: su TikTok spopolano teorie cospirazioniste

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Su TikTok spopolano i video con teorie cospirazioniste sul Covid, nonostante il social abbia annunciato politiche restrittive contro chi condivide questo tipo di contenuti. Lo afferma uno studio della no profit 'Advance Democracy' pubblicato da Usa Today, secondo cui fra le affermazioni propagandate c'è anche quella secondo cui il Covid è una macchinazione di Bill Gates ed Anthony Fauci per guadagnare denaro.

Nello studio sono stati analizzati i post con l'hashtag #GlobalRebellion4Freedom, che su facebook e Twitter ha dato vita a pochissimi post. Non è così invece su TikTok, spiegano gli autori, dove i video sono passati da meno di 20mila visualizzazioni il 5 marzo a oltre 1,1 milioni in 29 marzo.

"TikTok ha annunciato lo scorso anno che avrebbe rimosso contenuti e account connessi alla cospirazione di QAnon e alla disinformazione sui vaccini - spiega Daniel Jonas, presidente di Advance Democracy -. Eppure questo mese stiamo vedendo un grande aumento per un hashtag correlato ad entrambe. Ora più che mai le piattaforme devono assicurarsi di non amplificare teorie pericolose che potrebbero avere un impatto sulla salute pubblica".

In un comunicato, riporta Usa Today, TikTok ha annunciato di aver rimosso dalla piattaforma contenuti e account citati dallo studio. (ANSA).