WhatsApp, Instagram e Facebook stanno tornando a normalità

Sembra rientrare il disservizio di WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger che dalle 18 ora italiana e per circa 1 ora, hanno avuto problemi di connessione, di accesso e difficoltà per gli utenti a postare messaggi. Sul sito downdetector.com si vede che le app stanno pian piano tornando alla normalità, si evince dai grafici in discesa delle segnalazioni degli utenti. Ancora sconosciute le cause dei disservizi.

"Nella giornata di oggi, un problema tecnico ha causato agli utenti problemi di accesso ad alcuni servizi di Facebook. Abbiamo risolto questo problema e ci scusiamo per gli eventuali disagi": così un portavoce di Facebook.