Jack Dorsey vende suo primo tweet, asta già a 2,5 milioni

Jack Dorsey mette in vendita il suo primo tweet, ovvero il primo cinguettio al mondo. Il prezzo all'asta ha già raggiunto i 2,5 milioni di dollari. Dorsey lo vende come 'non-fungible token', ovvero come un oggetto da collezione digitale. L'asta è iniziata nei giorni scorsi, quando Dorsey ha twittato un link alla piattaforma digitale 'Valuable', che consente l'acquisto e la vendita di tweet autografati dai creatori. Il cinguettio che Dorsey vende è del 2006: "just setting up my twttr". I non-fungible token sono diventati molto popolari di recente. Si tratta di token digitali unici che verificano l'autenticità e la proprietà.