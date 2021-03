TikTok, nasce il Safety Advisory Council per l'Europa

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Novità in tema sicurezza per TikTok.

Annuncia l'istituzione del Safety Advisory Council per l'Europa che riunisce personalità europee di rilievo del mondo accademico e della società. "Ogni membro condividerà la propria visione sulle policy della piattaforma e le regole per la moderazione dei contenuti così da sviluppare linee guida lungimiranti e innovative, sia a livello globale che regionale - spiega la società in una nota - Le nove figure coinvolte, che andranno ad arricchirsi con nuovi membri provenienti da Paesi diversi e con competenze differenziate con il sorgere di nuove esigenze, forniranno le loro competenze affiancando i diversi team di lavoro".

Tra i nove membri del board ci sono, tra gli altri, Ethel Quayle, Professore di Psicologia Clinica Forense presso la School of Health in Social Science dell'Università di Edimburgo e direttore del progetto Copine, nato per contrastare le reti di pedofili. Ma anche Judy Korn, Ceo dell'organizzazione tedesca Violence Prevention Network, una rete di oltre 100 esperti nella de-radicalizzazione e riabilitazione di persone plagiate da ideologie estremiste violente; e Satu Raappana, Executive Director del Dipartimento di Salute Mentale presso la Finnish Association for Mental Health, esperto nell'applicare le nuove tecnologie per affrontare le problematiche mentali presenti nella società digitale. (ANSA).