Facebook lavora a smartwatch per messaggini e salute

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Facebook si prepara a entrare sul mercato dei dispositivi elettronici che si indossano. Secondo indiscrezioni riportate da The Information, il social media punta a uno smartwatch per i messaggini e per la salute, in diretta concorrenza con l'Apple Watch e Fitbit. Il dispositivo arriverebbe probabilmente il prossimo anno, sarebbe dotato di connettività cellulare, in grado di visualizzare e inviare messaggi tramite i servizi dell'azienda e con funzionalità per monitorare la salute e aiutare a fare fitness.

Facebook non è solo social network e ha ambizioni anche nel mondo dell'hardware: ha acquisito Oculus VR diventando il riferimento in tema di realtà virtuale, ha creato la gamma di dispositivi Portal per le videochiamate. E ora sta lavorando su occhiali smart a marchio Ray-Ban che dovrebbero debuttare entro quest'anno. (ANSA).