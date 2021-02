Omaggio del motore di ricerca Google a Boris Pasternak, poeta e scrittore russo, al quale ha dedicato il doodle di oggi. L'autore de 'Il dottor Zivago' è nato a Mosca il 10 febbraio del 1860. Il romanzo gli valse il premio Nobel per la letteratura nel 1958, che Pasternak fu costretto a rifiutare per motivi politici e per le forti pressioni da parte del governo sovietico.