Facebook al lavoro per realizzare la rivale di Clubhouse

Facebook sta lavorando a un nuovo prodotto simile alla popolare app Clubhouse. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il social di Mark Zuckerberg punta a espandersi in nuove forme di comunicazione. Clubhouse è diventato popolare nelle ultime settimane, consente agli iscritti di riunirsi via audio in 'stanze' per parlare di temi specifici.

Zuckerberg, secondo indiscrezioni, è interessato a forme di comunicazione audio e domenica è intervenuto su Clubhouse per parlare di realtà virtuale. Prima di lui si è iscritto alla nuova piattaforma Elon Musk.