Il 2020 su Twitter in Italia con Covid, Toti e Kamala

La politica, con Toti e Salvini in testa, la fa da padrona nella top dei tweet con commento del 2020, anno in cui gli hastag vincenti sono ovviamente quelli che declinano il dramma del covid, mentre nella politica estera al top troviamo Kamala Harris, subito seguita da Greta Thunberg. E' il report globale di Un anno su Twitter. Il 2020 su Twitter in Italia dal 1 gennaio 2020 al 29 novembre 2020.

Per quanto riguarda gli hastag Il Covid19, e tutti gli hashtag connessi (#Coronavirus, #Covid-19, #Covid_19, #CoronavirusItalia, #Covid), campeggia senza grandi sorprese in cima alla classifica degli hashtag più utilizzati, segno inequivocabile che la pandemia ha catalizzato la gran parte delle conversazioni sulla piattaforma. La pandemia, unita in particolare all'obbligo di rimanere in casa durante il lockdown nel corso del 2020, ha fatto inoltre emergere sulla piattaforma un trend di conversazioni sempre più legate a fenomeni televisivi: il Grande Fratello (#Gfvip in seconda posizione), #CanYaman, #Sanremo (il più grande evento su Twitter prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria) e #Bts. La soap opera alla turca è ricorrente anche andando avanti nella Ranking Username.

TOP TWEET CON COMMENTO - La politica è in testa alla classifica dei tweet più condivisi con la funzione ritwitta con commento. Al primo posto c'è Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria che a inizio novembre era salito alla ribalta delle cronache con un tweet riguardante l'emergenza coronavirus e il ruolo della popolazione più anziana. Segue in classifica il leader della Lega Matteo Salvini, con un commento a caldo sui risultati delle elezioni negli Stati Uniti pubblicato la mattina dopo la prima notte elettorale americana. Ad ulteriore conferma di quanto Twitter sia una piattaforma aperta al dibattito e frequentata da community di persone con interessi diversi, al terzo posto c'è il tweet di una madre che, rivolgendosi agli utenti di Twitter, chiede se la scelta di iscrivere la propria figlia al liceo classico sia stata opportuna o meno. Il tweet è stato tra i più commentati dell'anno, generando oltre 2000 conversazioni parallele. Appena fuori dalla top-3, l'idea - rivelatasi poi virale - per un meme a tema "oroscopo.

PIU LIKE - Il tweet che ha ottenuto più like da parte degli italiani è stato pubblicato da @HuertDeAuteuil e commentava una nuova funzione introdotta da Twitter in occasione del #PrideMonth, grazie alla quale ad ogni like ad un tweet contrassegnato dall'hashtag #AlwaysProud corrispondeva la visualizzazione di una bandierina LGBTQ sotto al tweet.

MUSICA - Sul fronte della musica, One Direction protagonisti con un Tweet pubblicato da Harry Styles per celebrare i 10 anni della band.

POLITICA ESTERA - Per quanto riguarda la politica estera, troviamo il tweet pubblicato dalla vicepresidente eletta Kamala Harris poco dopo aver vinto le elezioni americane e il cinguettio dell'attivista svedese Greta Thunberg, che ha festeggiato la vittoria di Joe Biden alle presidenziali americane, riprendendo il testo di un Tweet pubblicato a suo tempo dal presidente uscente Donald Trump per prendersi gioco della leader del movimento per il clima #FridaysForFuture.

FERRAGNEZ - Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno entrambi pubblicato due Tweet molto apprezzati dal pubblico italiano: il primo per annunciare la nascita del secondo figlio della coppia e il secondo per sensibilizzare i più giovani sulle buone pratiche nella lotta contro il coronavirus.

INTRATTENIMENTO - Infine, spazio all'intrattenimento: tra i Tweet di maggiore successo si citano quelli pubblicati dal comico italiano Luca Bizzarri, protagonista di una delle copertine del settimanale La Settimana Enigmistica, e dall'attore americano Macaulay Culkin, famoso al grande pubblico per aver interpretato il piccolo Kevin in "Mamma ho perso l'aereo", in occasione del suo quarantesimo compleanno

ACCOUNT PIU' MENZIONATI - Nella classifica degli account più menzionati in Italia, quello della celebre band k-pop BTS si piazza solidamente in prima posizione, seguito da personaggi politici come Matteo Salvini, Claudio Borghi, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni nonché dal Presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trump e Louis Tomlinson, membro della boyband One Direction. Nella top 5 troviamo anche l'account Twitter de La Repubblica che, insieme a quelli di altre testate giornalistiche e professionisti dell'informazione presenti più avanti in classifica, testimoniano il ruolo di primo piano giocato da questo settore nel 2020, con sempre più italiani che si sono ritrovati su Twitter per rimanere aggiornati sulle ultime notizie legate alla pandemia e non solo.