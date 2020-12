YouTube invita al ripensamento chi posta commenti offensivi

YouTube mostrerà un avviso agli utenti che stanno per pubblicare commenti potenzialmente offensivi, invitando a ripensarci. La mossa fa parte delle misure messe in campo dalla società per bonificare la piattaforma dal linguaggio d'odio e favorire l'inclusività. Nel messaggio, YouTube invita a a fare commenti rispettosi e a leggere le linee guida se non si è sicuri che quanto si vuol pubblicare sia appropriato. L'avviso non è però vincolante: l'utente potrà comunque procedere e pubblicare il proprio commento senza modificarlo.

In un post, YouTube evidenzia poi i risultati degli investimenti fatti in tecnologie per identificare e rimuovere i commenti inappropriati. Rispetto agli inizi del 2019, scrive, il numero di commenti d'odio rimossi quotidianamente è aumentato di 46 volte. Nel terzo trimestre, inoltre, la piattaforma ha chiuso oltre 1,8 milioni di canali, di cui 54mila per via del linguaggio d'odio. Quest'ultimo dato è il più alto mai registrato, superiore di tre volte a quello del trimestre precedente.