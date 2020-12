TikTok chiude il 2020 tra record di download e problemi Usa

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - TikTok si prepara ad archiviare il 2020 come l'anno del grande successo, ma anche quello del maggior rischio. Il social cinese ha messo a segno un record mondiale di download - finora è stato scaricato 2 miliardi e mezzo di volte - ma il suo futuro al momento appare incerto.

Almeno negli Stati Uniti, dove Donald Trump vuole mettere al bando la app se non venderà le attività americane ad aziende Usa. In attesa di conoscere l'esito dello scontro - uno dei riflessi della guerra commerciale tra Washington e Pechino - TikTok intanto si attesta come social dell'anno a cominciare proprio dall'America, dove vivono le star più seguite della piattaforma A livello mondiale la app in questo 2020 ha infatti visto la consacrazione di Charli D'Amelio, una sedicenne del Connecticut che in un anno e mezzo su TikTok ha superato - prima e unica - il traguardo dei cento milioni di follower. Oltre a lei, i più gettonati su TikTok sono Addison Rae, altra giovane che a suon di balletti ha raggiunto i 70,6 milioni di follower, e l'illusionista Zach King con 53,1 milioni. Ma quest'anno ha visto anche nascere delle stelle come Bella Poarch, una 19enne statunitense di origini filippine che con i suoi primissimi piani ha conquistato in poco tempo 45,3 milioni di follower.

In casa nostra il 2020 ha visto sbarcare su TikTok personaggi famosi come Fedez, Ghali e Mahmood, che si sono uniti a chiara Ferragni, Michelle Hunziker e Gianluca Vacchi. I veri protagonisti della piattaforma continuano però a essere i ragazzi, creatori dei video più di tendenza. E il trend del 2020 è #ImparaConTikTok, il filone di video educativi. Dalla lingua inglese alla psicologia, dallo sport al trucco e alla moda passando per la cucina e la finanza, sono tantissimi i filmati brevi nati per insegnare qualcosa. Così come tanti sono i video a sostegno dell'inclusione e di cause sociali, che sono nati per diffondere consapevolezza su diverse tematiche e hanno finito per regalare profondità al social. (ANSA).