YouTube, ecco i video più popolari in Italia nel 2020

Dal cantanate Bugo che abbandona il palco di Sanremo, alle Frecce Tricolori, a come usare le mascherine con i consigli del Ministero della Salute. Ecco i video più popolari di iYouTube in Italia nel 2020.

"Mentre il mondo cambiava in modi inimmaginabili, ci siamo rivolti ad artisti e creator per dare un senso al cambiamento, trovare connessioni e oltrepassare i confini delle quattro mura di casa - spiega la società - I video che hanno fatto tendenza su YouTube in questo 2020 mostrano come i creator si siano rapidamente adattati alle sfide impreviste, affrontando allo stesso tempo le esigenze uniche e personali delle loro community.

Ecco nel dettaglio i video non musicali più commentati e condivisi nel 2020 su YouTube:

RAI - Sanremo

2020 - Bugo abbandona il palco dell'Ariston

Aeronautica Militare - Aeronautica

Militare - Il sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma a 360°



Fatto in Casa da Benedetta

- PANE

COMODO FATTO IN CASA SENZA IMPASTO - Ricetta Facile

iPantellas - VIDEO

LEZIONI - STUDENTI VS PROF - iPantellas w/Favij

WhenGamersFail ► Lyon - INTERVISTA

A 8 CON TUTTI I MIEI AMICI!! (Speciale 3 Milioni)

Serie A - Milan

4-2 Juventus | Rimonta clamorosa:il Milan domina la Juve e firma il poker! | Serie A TIM

Italia's Got Talent - Il

Golden Buzzer di Federica Pellegrini





X Factor Italia - MYDRAMA

conquista HELL RATON con THA SUPREME e MARA SATTEI

MinisteroSalute - Per

tornare tutti insieme a sorridere. Come usare le mascherine

Jakidale - da

Milano a Roma in MONOPATTINO