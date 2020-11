Instagram: arrivano le Guide, dal benessere allo shopping

Instagram amplia le Guide, uno strumento lanciato nel maggio scorso - durante la prima ondata di coronavirus - per offrire contenuti lunghi con idee e consigli sul benessere e la salute mentale. La piattaforma ha messo a disposizione di tutti la possibilità di creare Guide, e contemporaneamente ha esteso gli argomenti, includendo anche prodotti e luoghi.

Le Guide, contraddistinte con l'icona che ricorda un giornale aperto, si discostano dalla carrellata di immagini racchiuse in Instagram. Hanno l'aspetto di un blog post in cui video e foto accompagnano e illustrano i testi che affrontano un determinato argomento.

E gli argomenti possono essere i più vari, dai consigli di viaggio su una città al focus su un prodotto di bellezza. Con un risvolto anche commerciale. "Le guide sui prodotti possono essere presenti su Instagram Shop, la nostra nuova destinazione per lo shopping all'interno dell'app, così puoi scoprire nuovi prodotti da persone che potresti non seguire già", scrive infatti il social sul suo blog.

Le Guide sono una delle ultime due novità annunciate da Instagram. La piattaforma ha anche aggiornato il suo motore di ricerca interno per consentire di ricercare contenuti attraverso parole chiave, e non solo con hashtag o account. Questa possibilità non è ancora disponibile per tutti, ma riguarda solo sei Paesi anglofoni: Usa, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. (ANSA).