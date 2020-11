Usa 2020: Facebook mostra messaggio,non c'è ancora vincitore

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Facebook e Instagram stanno mostrando un messaggio agli utenti americani in cui spiegano che un vincitore delle elezioni presidenziali non c'è ancora perché lo spoglio non è concluso.

"Il conteggio dei voti è ancora in corso", si legge nel messaggio che compare nelle due app. "Il vincitore delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 non è ancora noto".

L'iniziativa arriva dopo che Facebook e Twitter hanno segnalato i post di Donald Trump in cui il presidente annunciava di aver vinto. Diversa la scelta di YouTube, che ha deciso di non rimuovere un video in cui si sostiene che Trump ha vinto e che i democratici stanno compiendo brogli elettorali. Il video, con oltre 350mila visualizzazioni, si chiama 'Trump ha vinto' ed è stato pubblicato dal media di destra One American News Network (Oan).

Portavoce di YouTube, interpellati dalla Cnbc, hanno spiegato che il video non viola le regole della piattaforma in modo tale da essere rimosso. Tuttavia la società ha tolto le inserzioni pubblicitarie dal filmato: "Non consentiamo la pubblicazione di inserzioni su contenuti che minano la fiducia nelle elezioni con informazioni dimostrabilmente false". (ANSA).