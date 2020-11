Amazon: a Natale milioni di prodotti a mille enti benefici

Durante la stagione natalizia Amazon sosterrà oltre mille organizzazioni benefiche in tutto il mondo attraverso donazioni di milioni di prodotti. Lo ha annunciato il colosso dell'e-commerce, precisando che associazioni di beneficenza in Italia, Usa, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Singapore, Giappone, India, Cina, Canada, Australia e in altri Paesi hanno già iniziato a ricevere gli articoli utili ai progetti portati avanti.

In Italia, in particolare, Amazon.it ha donato 200mila euro in prodotti a Save the Children a sostegno del progetto "Riscriviamo il Futuro", il programma per combattere la povertà educativa. Le donazioni all'organizzazione potranno essere fatte anche dai cittadini sul sito di Amazon.

L'iniziativa vede la collaborazione con alcune celebrità, come l'attrice Gabrielle Union in Usa e l'attore Nathan Hartono a Singapore. In Italia gli ambassador dell'iniziativa saranno i Negramaro.