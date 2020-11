TikTok: accordo con Sony Music, espande catalogo canzoni

TikTok stringe un accordo con Sony Music. L'intesa annunciata dal social cinese darà ai suoi utenti l'accesso al catalogo di canzoni dell'etichetta discografica, da Beyoncé a John Legend. I brani potranno essere usati, per un massimo di 15 secondi, come colonna sonora dei video pubblicati sulla piattaforma.

In questo modo TikTok - che nei mesi ha dato popolarità a diverse canzoni come "Dance Monkey" di Tones an I, "Death Bed" di Powfu e "Jerusalema" di Master KG - fornirà anche una vetrina agli artisti di Sony.

"I video brevi sono diventati una parte nuova ed eccitante dell'ecosistema musicale, che contribuisce alla crescita complessiva della musica e al modo in cui i fan la vivono", ha commentato Dennis Kooker, presidente del Global Digital Business di Sony Music.