Trump minaccia Facebook e Twitter, 'via l'immunità'

Donald Trump minaccia di eliminare l'immunità che copre Facebook e Twitter per i contenuti postati da terzi sulle proprie piattaforme: "Abolire la Section 230!!!", ha twittato, riferendosi alla norma che protegge i social media sollevandoli da ogni responsabilità. Il Ceo di Twitter, Jack Dorsey intanto ha ammesso che è stato uno sbaglio bloccare l'inchiesta del New York Post su Biden "fuori da ogni contesto". Ma il blocco rimane perché i documenti pubblicati contengono informazioni personali, come una serie di indirizzi email

Intanto, l'account Twitter ufficiale della campagna di Donald Trump è stato bloccato. Mike Hahn, dello staff di Trump, spiega che l'account "@TeamTrump è stato sospeso per aver chiamato Joe Biden un bugiardo".

E i repubblicani della commissione giustizia del Senato Usa vogliono convocare il numero uno di Twitter, Jack Dorsey, per avere spiegazioni sulla decisione di bloccare la storia del New York Post sulle email del figlio di Joe Biden.

Facebook e Twitter "fuori controllo": "Sono il terzo braccio in mano al partito democratico, sono in mano alla sinistra": lo ha detto Donald Trump in una intervista a Fox Business, sottolineando ancora una volta come in America "i media sono i veri nemici del popolo"