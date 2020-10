Disney si riorganizza per concentrarsi sullo streaming

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Walt Disney ha annunciato una riorganizzazione delle sue attività per concentrarsi maggiormente sul suo servizio di contenuti in streaming, Disney+, che è decollato grazie all'epidemia di coronavirus e ai conseguenti lockdown.

"Topolino" ha messo all'interno di un'unica divisione, chiamata Media and Distribution, le sue reti tv, il suo studios e le attività dirette ai consumatori. A guidare la divisione sarà Kareem Daniel, manager di lungo corso della società.

L'annuncio nella serata di ieri ha messo le ali al titolo Disney a Wall Street, dove è arrivato a guadagnare nelle contrattazioni after hours fino al 3,6%. (ANSA).