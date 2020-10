Google: 1 miliardo di dollari in tre anni agli editori

Google investirà un miliardo di dollari in tre anni per sostenere l'editoria attraverso partnership con realtà editoriali su scala mondiale. Lo rende noto il Ceo Sundar Pichai in un post in cui annuncia la nascita di un nuovo prodotto, chiamato "Google News Showcase".

A differenza di Google News, l'aggregatore di notizie online contro cui più volte si sono mossi gli editori chiedendo di essere ricompensati per i contenuti usati, adesso la società californiana "pagherà gli editori per creare e curare contenuti di alta qualità per un diverso tipo di esperienza di notizie online", spiega Pichai. Saranno gli editori a scegliere quali notizie mostrare e come farlo.

Google News Showcase prende il via oggi in Brasile e in Germania, attraverso partnership con diverse realtà editoriali tra cui Der Spiegel e Die Zeit, per poi espandersi in altri Paesi. Gli accordi già siglati sono circa 200 in Germania, Brasile, Argentina, Canada Regno Unito e Australia.