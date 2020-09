Usa 2020:Facebook limita circolazione contenuti se caos voto

Facebook procederà con misure eccezionali per "limitare la circolazione di contenuti" sulla sua piattaforma nel caso in cui le elezioni americane si dovessero essere segnate da caos e tensioni sociali. Lo afferma Nick Clegg, responsabile degli affari globali di Facebook, in un'intervista al Financial Times, sottolineando che il social media ha messo a punto diversi piani su come gestire possibili risultati elettorali.