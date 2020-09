eBay compie 25 anni, aiuto a Pmi durante il coronavirus

Compie 25 anni eBay, uno dei maggiori marketplace rivale di Amazon. È passato già un quarto di secolo da quando il programmatore Pierre Omidyar ha dato vita, nel settembre del 1995, ad una community che oggi unisce venditori e acquirenti in tutto il mondo, anche in Italia.

"Quest'anno in particolare - spiega la società in una nota - abbiamo facilitato ulteriormente l'ingresso sulla piattaforma alle Piccole e medie imprese in Italia e nel mondo, attraverso agevolazioni e promozioni per sostenere l'economia locale in un momento di grande difficoltà, come quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza dovuta al Covid-19".

Solo in Italia, eBay ha aiutato oltre 35.000 imprese ad affacciarsi all'eCommerce.

Il popolare sito di aste online è stato fondato a San Jose, California, il 3 settembre 1995 da Pierre Omidyar come parte di un suo sito personale. Il primo oggetto venduto è stato un puntatore laser rotto per 14,83 dollari. La compagnia ha mutato il nome da AuctionWeb a eBay nel settembre 1997. Nel 2002 ha acquistato il sistema di pagamento elettronico PayPal (poi quest'ultima è diventata società autonima nel 2015). Nel 2001 la piattaforma è sbarcata in Italia, dove, spiega, "ha fatto del sostegno all'economia locale". Con l'emergenza coronavirus, per le Pmi italiane senza un canale e-commerce, ha messo a disposizione seminari gratuiti su web con esperti e ha offerto agevolazioni economiche alle Pmi che hanno voluto aprire uno spazio online.

"Sono entusiasta di essere entrata in eBay in un anno così importante per la storia dell'azienda - commenta Alice Acciarri, General Manager eBay in Italia e Spagna - 25 anni rappresentano un traguardo significativo che conferma il nostro contributo continuo per la crescita dell'economia in tutti i mercati in cui siamo presenti e il nostro impegno a promuovere i valori che hanno fatto crescere eBay e la sua community in questi anni".