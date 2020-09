TikTok, in Europa raggiunge 100 mln utenti mensili

Oltre 100 milioni le persone attive ogni mese su TikTok in Europa. È questo il traguardo raggiunto dalla piattaforma di proprietà della società cinese Bytedance, al centro di una contesa per la vendita delle sue attività in Usa imposto da Trump. "Quello che stiamo vivendo è un periodo molto particolare per tutti noi. Pur in questo contesto, possiamo dire che è stato un anno straordinario per la nostra azienda", dice Rich Waterworth, General Manager Europe di TikTok, nel dare l'annuncio.

"Questo successo - aggiunge Rich Waterworth - si deve anche all'approccio localizzato che abbiamo adottato fin dal nostro arrivo, impegnandoci a diventare parte del tessuto sociale europeo". Il manager della società ricorda, a questo proposito, durante la pandemia "i video realizzati dagli operatori sanitari o dagli utenti per ringraziarli per il loro lavoro, visualizzati oltre 300 milioni di volte". La società ha annunciato l'intenzione di creare un data centre in Irlanda entro il 2022.



In Italia, dove il social è sbarcato a ottobre 2018, si pubblicano in media - secondo dati ufficiali della società - 236 video al minuto. Non ci sono invece dati ufficiali sul numero di utenti italiani: secondo le rilevazioni della società ComScore - che si riferiscono al periodo che va da settembre a novembre 2019 - ci sono 6,4 milioni di utenti unici. Sempre secondo dati non ufficiali, gli utenti mondiali mensili sarebbero 800 milioni, di cui 400 milioni in Cina.