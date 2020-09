Usa 2020: Facebook limita spot in settimana prima voto

Facebook limiterà gli spot politici nella settimana che precede le elezioni americane. Il social media vieterà i nuovi spot ma consentirà quelli presentati nelle settimane precedenti. Inoltre segnalerà ogni post di un candidato che dichiara vittoria prima dei risultati ufficiali, includendovi un link ai risultati ufficiali di Reuters e del National Election Pool. "Queste elezioni non saranno business as usual", afferma Mark Zuckerberg. "Sono preoccupato dal fatto che il nostro paese è diviso e che i risultati elettorali potrebbero metterci giorni se non settimane per essere finalizzati. Questo aumento il rischio di tensioni sociali. La nostra democrazia - aggiunge Zuckerberg - è comunque forte per affrontare questa sfida e consentire libere e giuste elezioni".