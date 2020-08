Coronavirus: Google mostra info per viaggiare informati

- Google si adegua ancora alla pandemia e inserisce nuove informazioni utili in Viaggi, la sezione del suo motore di ricerca dedicata a trovare voli, hotel, itinerari e case vacanza. Tra i dati messi a disposizione c'è anche il numero di casi di persone contagiate nella località di destinazione.



La compagnia californiana già da tempo informa gli utenti su avvertenze e restrizioni legate al coronavirus che sono in vigore nei vari paesi e città, e di recente ha introdotto gli avvisi su Google Maps per chi è alla guida, su eventuali limitazioni e posti di controllo.

Dalla prossima settimana, spiega Google in un post, saranno fornite informazioni sulla percentuale degli alberghi aperti e le loro disponibilità, e sulla percentuale di voli operativi per la città di destinazione. Data l'incertezza del momento, inoltre, sarà possibile cercare soltanto gli alberghi e le case vacanza che offrono la cancellazione gratuita della prenotazione.



Google infine metterà a disposizione alcuni link a risorse locali aggiuntive, tra cui il numero di casi di coronavirus. (ANSA).