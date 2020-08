Zuckerberg nella lista dei patrimoni da oltre 100 miliardi

Mark Zuckerberg entra nell'invidiabile e ristretta lista dei patrimoni personali che superano i 100 miliardi di dollari. Il Bloomberg Billionaires Index certifica che il fondatore di Facebook adesso ha una fortuna, che nel mondo, è inferiore soltanto a quella di Jeff Bezos (patron di Amazon, 190 miliardi) e di Bill Gates (Microsoft, 120 miliardi). L'incremento del patrimonio di Zuckerberg si deve ai successi nell'implementazione di Reels, la nuova funzionalità di Instagram che dovrebbe competere con Tiktok.

La app che consentirà di pubblicare in rete brevi video ha spinto al rialzo le azioni del gruppo, che hanno guadagnato oltre il 6% quest'anno (Zuckerberg ha una quota del 13%). Reels tra l'altro arriva in un periodo molto complicato per TikTok, da quanto Donald Trump ha deciso il suo bando negli Usa. Bezos è ancora irraggiungibile nella lista degli uomini più ricchi del mondo: quest'anno ha guadagnato 75 miliardi di dollari, perché il suo colosso dell'e-commerce ha beneficiato delle chiusure dei negozi a causa del Covid. Al contrario Bernar Arnault, alla guida del gigante del lusso Lvmh, è uscito dal gruppo dei "cento-miliardari". La sua fortuna è stimata da Bloomberg in 81 miliardi.