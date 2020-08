Google, la pubblicità si fa più trasparente

Google introduce nuovi strumenti volti a migliorare la privacy degli utenti e la trasparenza nella pubblicità online. Tra questi c'è una nuova estensione per il browser Chrome che fa sapere quante pubblicità sono caricate in una pagina web.

Chiamata Ads Transparency Spotlight, l'estensione punta a fornire informazioni dettagliate su tutte le inserzioni visualizzate dalle persone sul web. "A causa della complessità dell'ecosistema delle pubblicità online e del gran numero di entità che vi prendono parte, spesso non è chiaro agli utenti persino quali siano le società coinvolte in relazione agli annunci che vedono", si legge sul blog della compagnia di Mountain View, che promette maggiore chiarezza.

Altra novità riguarda la voce "Perché questo annuncio?" che ogni giorno viene selezionata da 15 milioni di utenti per sapere perché Google mostra loro quella pubblicità, o per scegliere di smettere di vedere quell'inserzione. Nei prossimi mesi - spiega il colosso delle ricerche online - arriverà una nuova funzione chiamata "About this ad", cioè "in merito a questa pubblicità", che mostrerà agli utenti il nome verificato dell'inserzionista di ogni annuncio.