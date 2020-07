Instagram lancia il clone di TikTok in India

Instagram prova a trarre vantaggio dal blocco di TikTok in India. Il social appartenente all'ecosistema di Mark Zuckerberg ha iniziato a testare nel Paese asiatico il suo clone della app che spopola tra i giovanissimi. Si chiama Reels ed è una funzione interna a Instagram che consente di pubblicare video di 15 secondi con canzone in sottofondo, in modo simile alla app cinese.

Con Reels gli utenti possono pubblicare i video nel Feed e nelle Storie di Instagram, inviarli via messaggio diretto, e anche sperare di vederli all'interno della sezione "Top Reels" che, in modo analogo ai "Per te" di TikTok, raccoglie i filmati virali. Al momento Instagram non ha ancora reso noti i piani per l'introduzione della novità in Usa e in altri mercati europei.

Reels finora era presente in soli tre Paesi. Lanciato in Brasile nel novembre 2019, è stato esteso a Francia e Germania nelle scorse settimane.