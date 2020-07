Facebook: organizzatori boicottaggio spot bocciano Zuckerberg

(ANSA) - NEW YORK, 08 LUG - Il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg non convince le associazioni dei diritti civili, che sono alla base della fuga della pubblicità di numerose aziende dalla piattaforma.

"Invece di impegnarsi a sradicare l'odio e la disinformazione da Facebook, i leader della società hanno presentato le stesse vecchie argomentazioni per cercare di placarci senza venire incontro alle nostre richieste", dice Jessica Gonzalez, la co-amministratrice delegata di Free Press, che ha partecipato alla conference call con Zuckerberg e la direttrice operativa di Facebook Sheryl Sandberg.

"Si sono presentati all'incontro aspettandosi" il massimo voto solo per la "partecipazione. La sola partecipazione però non è abbastanza", rincara la dose Rashad Robinson, alla guida di Color of Change.

Molte grandi compagnie - tra cui Coca-Cola, Starbucks, Unilever e Ford - hanno iniziato a boicottare Facebook per quella che ritengono la mancata azione del social network sui contenuti di odio e la disinformazione sulla sua piattaforma.

(ANSA).