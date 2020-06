eBay, campagna social a sostegno Lgbt

Quest'anno, per la prima volta dal 2013, la manifestazione Milano Pride non sfila per le strade della città, per questo eBay, che da anni vi partecipa ha voluto sostenere la comunità LGBT+ attraverso la campagna social #SullaBoccaDiTutti.

La piattaforma ha fatto realizzare una collezione di mascherine che rappresentano, attraverso le bandiere colorate, la comunità LGBT+. Sono distribuite gratuitamente con il sostegno di ArciGay Milano e altre associazioni durante la Milano Pride Week. Inoltre, all'interno di ogni mascherina è stampato un QR code per accedere ad una pagina di eBay dedicata alla storia del Pride e al significato di ogni bandierina.

"Abbiamo particolarmente a cuore i valori di diversità e inclusione e sosteniamo da sempre la comunità LGBT+, per questo vogliamo che se ne parli, affinché non venga ignorata ma conosciuta. - afferma Alina Banasiak, Head of Communication di eBay in Italia - L'obiettivo della campagna quello di 'portare sulla bocca di tutti' la comunità LGBT+ e la sua storia, per far comprendere a pieno il valore e la ricchezza della diversità".