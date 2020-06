Moda: Amazon e Valentino, causa congiunta contro falsi

Amazon e il brand italiano di lusso Maison Valentino hanno intentato una causa congiunta contro Buffalo, Kaitlyn Pan Group, LLC con sede a New York, e contro Hao Pan, residente a New York, per la contraffazione delle iconiche scarpe Valentino Garavani Rockstud e per la messa in vendita dei prodotti illeciti su https:// kaitlynpanshoes.com/ e Amazon.com, in violazione delle politiche di Amazon e dei diritti di proprietà intellettuale di Valentino.

Si tratta della prima causa congiunta per entrambi i brand.

Per Valentino il primo contenzioso congiunto con un retailer online, e per Amazon il primo contenzioso congiunto con un brand di moda di lusso.

"Gran parte dei partner di vendita nel nostro store sono onesti imprenditori, ma non esitiamo a intraprendere azioni offensive per proteggere i clienti, i brand e il nostro store dai falsari", ha detto Dharmesh Mehta, VP Customer Trust and Partner Support di Amazon.