Jourova: disinformazione, bene misure piattaforme web

"Accanto alla pandemia c'è una Infodemia, ecco perché abbiamo deciso di preparare una comunicazione sulla disinformazione per presentare i fatti in modo corretto. Abbiamo iniziato in modo molto radicale a bloccare la disinformazione durante la pandemia e poi abbiamo visto quello che si deve fare e abbiamo indicato tre punti da seguire: le fonti della disinformazione, il loro lavoro di amplificazione e poi i loro obiettivi". Lo ha detto la vicepresidente della Commissione Ue per la Trasparenza ed i Valori, Vera Jourova, nel suo intervento al Parlamento europeo sulla disinformazioni e le fake news al tempo del coronavirus.

"Sulle piattaforme online mi fa piacere che abbiamo preso delle misure - ha aggiunto -, il loro intervento era necessario, Google ha rimosso più di 80 milioni di disinformazioni sul coronavirus, ma si può fare di meglio, questo era solo il primo passo".