Facebook: torna Chris Cox, a capo dei prodotti

Nella famiglia di Facebook torna Chris Cox. Il top manager che aveva lasciato il social nel marzo 2019, per differenze di vedute con il Ceo Mark Zuckerberg, è tornato ad assumere la responsabilità dei prodotti della compagnia. Si occuperà della supervisione della app di Facebook, nonché di Messenger, WhatsApp e Instagram, insieme al marketing.

"Sono stato via solo poco più di un anno, ma adesso c'è un mondo diverso. Ho riflettuto molto su cosa posso fare per le nostre famiglie e comunità oggi, e per il mondo in cui vivranno i nostri figli domani", ha scritto Cox su in un post. "Facebook e i nostri prodotti non sono mai stati così rilevanti per il nostro futuro. È il posto che conosco meglio, è un posto che ho aiutato a costruire ed è il posto migliore per rimboccarmi le maniche e dare una mano".

Cox è entrato in Facebook come ingegnere del software nel 2005 e ha avuto un ruolo importante nella creazione del News Feed. Nel 2008 è passato a supervisionare tutti i prodotti di Facebook, a cui nel corso degli anni si sono aggiunti Messenger, Instagram e WhatsApp.