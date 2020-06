Twitter suggerisce, leggete la notizia prima di condividerla

Nella lotta alla disinformazione, Twitter guarda a chi condivide le notizie senza averle lette. I microblog ha annunciato che testerà una nuova funzione con cui suggerirà agli utenti di pensarci prima di twittare un articolo di cui non conoscono il contenuto.

Quando un utente si accingerà a retwittare un articolo che non ha aperto, un messaggio gli chiederà se non voglia prima leggerlo. Il test riguarderà gli utenti Android di Twitter in lingua inglese.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.



To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.