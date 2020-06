Floyd: Twitter e Square faranno festa per Giorno libertà

Twitter e Square a partire da quest'anno celebreranno la data che ricorda la fine della schiavitù negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il Ceo delle due società, Jack Dorsey, in un tweet. La festa si chiama "Juneteenth", o Giorno della libertà, e ricorre il 19 giugno. In quella data, i dipendenti di Twitter e Square non andranno al lavoro.

"Sarà un giorno di festa, insegnamento e connessione", ha scritto Dorsey annunciando l'estensione della novità ad altri Stati. "Paesi e regioni nel mondo hanno le loro giornate per celebrare l'emancipazione, e lavoreremo per rendere quelle date feste aziendali ovunque siamo presenti".

Il Juneteenth ricorda il giorno cui, il 19 giugno 1865, le truppe unioniste annunciarono l'emancipazione degli schiavi neri in Texas, ultimo Stato americano a proclamare la fine della schiavitù.