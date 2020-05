Su TikTok videotestimonianze degli infermieri

Videotestimonianze e ringraziamenti degli utenti. Così su TikTok in questi due mesi di pandemia la community ha celebrato il ruolo degli infermieri - di cui oggi ricorre la giornata mondiale - raccogliendo tanti video che con l'hashtag #grazieavoi hanno totalizzato 32mila visualizzazioni.

I "grazie" sono stati trainati dal messaggio di @fedeasso, indirizzato ai genitori medici e a tutti gli operatori sanitari in prima linea. Deborah Pescara @deborahpescara, invece, ha condiviso l'affetto e l'orgoglio per il padre infermiere da oltre 30 anni colto sul momento di uscire di casa per recarsi in ospedale. Sirene sì, ma questa volta usate come sottofondo di un applauso generale nel video di Stefania Guarnera @stefania_guarnera. A colpire anche la minuziosa vestizione a inizio turno condivisa da Elisabetta Farfalla @elisabettafarfalla3, o raccontata sulle note della colonna sonora di Sailor Moon da Alice @alicekimerarognon o de The Avengers da Zini @zinithevoice.

"Gli infermieri - spiega una nota - condividendo su TikTok un vivido racconto settimana dopo settimana dall'inedita prospettiva dei reparti, hanno svolto la più efficace delle sensibilizzazioni verso l'importanza di seguire scrupolosamente le norme di prevenzione. I loro video hanno inoltre dato risalto all'importanza del lavoro svolto e dei meticolosi dettagli, alla forza paragonabile a quella di un eroe. A raccogliere i momenti di vita negli ospedali, sono stati proprio gli hashtag #eroiincorsia e #iorestoincorsia".