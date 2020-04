Google, meno assunzioni nel 2020

Il coronavirus tira il freno alle assunzioni di Google e della sua casa madre Alphabet per il 2020. Lo ha annunciato il Ceo, Sundar Pichai, in una nota interna riportata da Bloomberg in cui il manager, oltre ad comunicare un rallentamento dei nuovi contratti, ha evidenziato altre aree per i tagli di spesa: "Ricalibreremo il focus e il ritmo dei nostri investimenti in settori come i data center, nonché in marketing e viaggi non essenziali".

"Riteniamo che sia giunto il momento di rallentare in modo significativo il ritmo delle assunzioni, mantenendo lo slancio in un numero limitato di aree strategiche in cui utenti e aziende contano sul sostegno di Google, e in cui la nostra crescita è fondamentale per il loro successo", ha scritto Pichai.

"L'intera economia globale sta soffrendo, e Google e Alphabet non sono immuni dagli effetti di questa pandemia globale", ha evidenziato il Ceo. "Esistiamo in un ecosistema di partnership e aziende interconnesse, molte delle quali sono in sofferenza significativa".