Sito web riproduce i rumori dell'ufficio

Per le persone a cui manca l'ufficio, in tempi di smart working arriva un sito che punta a ricreare, almeno acusticamente, l'ambiente lavorativo. Si chiama imisstheoffice.eu, e lo ha creato la tedesca Kids Creative Agency.

Il sito è semplicissimo. Basta collegarsi e premere il tasto play per far partire i rumori tipici di un ufficio. Si va dai passi ai brusii e alle frasi indistinte, dal cassetto che si apre al telefono che squilla. E poi il rumore delle dita sulla tastiera e sul mouse, la sedia che cigola, il collega che starnuta e quello che fischietta, il tutto accompagnato dal classico rumore bianco dell'impianto d'aerazione.

L'utente che voglia usare il sito come musica di sottofondo, per nostalgia o magari per riuscire a concentrarsi meglio mentre lavora da casa, può anche personalizzare la riproduzione impostando un numero di colleghi virtuali di cui sentire i rumori, fino a dieci, e anche cliccando sui vari elementi della grafica, dal pc alla stampante, per ascoltarne il suono.