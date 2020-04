Facebook 'tornei' per giocare distanti

Arriva la nuova funzionalità "Tornei" di Facebook Gaming che offre a tutti la possibilità di organizzare sfide di gioco amichevoli con amici e familiari. In un momento in cui si è tutti distanti per la quarantena, "l'obiettivo è aiutare le persone a sentirsi più vicine", spiega il social network che ha deciso di anticipare il lancio vista la situazione attuale.





Con la funzione, che sfida piattaforme di gioco online e in streaming, chiunque può organizzare o partecipare ad un torneo oppure seguirlo. Possono essere tornei lanciati da amici, da 'creator', una competizione di eSport globale, con tabelloni di gara, classifiche e tutto il resto in forma virtuale. Inoltre, 'creator' e 'broadcaster' possono ospitare tornei di fan e allo stesso tempo trasmettere in live streaming le azioni di gioco.

E, grazie agli strumenti di raccolta fondi integrabilii nei video di gioco, i creator possono anche organizzare tornei per supportare cause benefiche.