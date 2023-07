Una libreria di 24mila audiolibri per le persone non vedenti

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l'associazione che da oltre 100 anni promuove in tutta Italia l'uguaglianza dei diritti per donare luce alle persone cieche, ipovedenti e con disabilità plurime, annuncia la disponibilità della nuova Skill Libro in Voce, realizzata con il supporto di Amazon. Attraverso la funzione, disponibile su tutti i dispositivi con integrazione Alexa, gli iscritti al Servizio nazionale del libro parlato potranno accedere ad una libreria di oltre 24 mila audiolibri, tra i quali i cult dell'ultimo secolo come Harry Potter e tanti grandi classici della letteratura, come Don Chisciotte della Mancia e Le Petit Prince, disponibile anche in lingua originale. Per iniziare, basterà dire "Alexa, apri Libro in Voce" e, tramite l'assistente vocale di Amazon, la Skill riprodurrà gli audiolibri. I contenuti, strutturati e resi accessibili alle persone cieche e ipovedenti tramite un apposito standard disponibile solo per il Cnlp (Centro Nazionale del Libro Parlato), si integreranno a una varietà di comandi.

Gli utenti potranno, infatti, cercare libri specifici tramite nome dell'autore e titolo del libro. Potranno, inoltre, spostarsi avanti e indietro di minuti specifici o di intere tracce, "mettere in pausa per poi continuare la lettura a loro piacimento, oltre ad aggiungere segnalibri per riprendere l'ascolto in un secondo momento e domandare alla Skill a quale punto della lettura si è arrivati". "Il nostro impegno come Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti si conferma e si rafforza attraverso questa nuova Skill per Alexa", dice Mario Barbuto, Presidente dell'Unione. "La nostra promessa ai clienti è quella di rendere Alexa sempre più intelligente", spiega Giacomo Costantini, Business Development Manager di Amazon Alexa.