Google testa software di intelligenza artificiale negli ospedali

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Google sta testando negli ospedali un software di Intelligenza artificiale che si chiama Med-PaLM 2. È progettato per rispondere alle domande mediche, è in fase di test da aprile presso l'ospedale di ricerca della Mayo Clinic, secondo il Wall Street Journal.

La testata riferisce che Google ritiene che il suo modello aggiornato di IA possa essere particolarmente utile nei paesi con "accesso più limitato ai medici". Med-PaLM 2 è stato addestrato su una serie di dimostrazioni di esperti, che secondo Google renderanno le conversazioni sanitarie migliori rispetto ai chatbot generalizzati come Bard, Bing e ChatGpt.

Il documento citato dal Wsj menziona anche la ricerca che Google ha reso pubblica a maggio: mostra che Med-PaLM 2 ha ancora di alcuni problemi di accuratezza, già intravisti nei modelli di linguaggio di grandi dimensioni. Ma nelle prove di ragionamento si è comportato più o meno bene come i medici in carne ed ossa. Secondo il direttore della ricerca senior di Google, Greg Corrado, il modello di IA è ancora nelle fasi iniziali. Il Wall Street Journal riferisce che i clienti che testano Med-PaLM 2 possono controllare i propri dati, che saranno crittografati, e Google non avrà accesso ad essi.

(ANSA).