Twitter, riattivata la lettura dei post per i non iscritti

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - A qualche ora dal lancio di Threads, la nuova app di Meta, Twitter corre ai ripari e cerca di tenere più utenti sulla piattaforma. Diversi giorni dopo aver bloccato l'accesso alla lettura dei tweet per i navigatori non 'loggati', ossia senza accesso, il social fa un passo indietro e ripristina la visualizzazione dei post. Un limite che aveva reso impossibile a chiunque navigasse siti che incorporavano i tweet di leggerli, se privi di un account. La misura, al pari di quella che limita il numero di tweet visualizzabili sia dagli abbonati di Twitter Blue che per gli altri, sarebbe stata presa per preservare la sicurezza e l'integrità della rete, come spiegato da Linda Yaccarino, da maggio amministratore delegato di Twitter.

Il proprietario del social, Elon Musk, aveva twittato: "I dati venivano saccheggiati così tanto da degradare il servizio per gli utenti normali" affermando la necessità di tenere la piattaforma aperta solo per i reali iscritti. Come afferma il sito Engadget, uno dei motivi del dietrofront potrebbe anche essere che, a seguito delle recenti modifiche, Google ha smesso di indicizzare, tra i risultati di ricerca, i link che riportano a Twitter. Il portale Search Engine Land ha stimato un crollo del 62% di contenuti indicizzati, con un conseguente calo delle entrate pubblicitarie del servizio. L'app rivale di Twitter firmata Meta, Threads è disponibile da qualche ora per gli utenti a livello globale ma non per quelli nell'Unione Europea.

Il motivo lo aveva anticipato ieri il garante per la privacy irlandese, secondo cui l'app non è ancora pronta a rispettare le più stringenti norme Ue in termini di gestione dei dati e conservazione degli stessi. (ANSA).