Samsung, i nuovi smartphone pieghevoli arrivano il 26 luglio

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Dopo una serie di indiscrezioni, Samsung ha confermato il suo secondo evento Unpacked del 2023, rivolto alla nuova serie di smartphone pieghevoli. Dopo la presentazione dei Galaxy 23 di febbraio, il 26 luglio il colosso coreano svelerà i Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, come da tradizione. Sarà per la prima volta la città sede dell'azienda, Seul, a ospitare l'Unpacked. Per oltre un decennio, a partire dal primo Unpacked nel marzo 2010 a Las Vegas, Samsung ha tenuto eventi in città chiave in tutto il mondo, tra cui New York, Londra, Berlino e Barcellona. Con il 27esimo appuntamento, la volontà è di concentrarsi su diverse città culturali di tendenza, strettamente legate al tema dell'innovazione. Non a caso, la Corea è il Paese in cui gli smartphone pieghevoli di Samsung hanno ottenuto il maggiore successo, con un tasso di adozione, a fine 2022, del 13,6%. L'evento si svolgerà al Coex Convention & Exhibition Center di Samseong-dong, nel distretto di Gangnam-gu di Seul, location iconica della metropoli coreana.

Per quanto riguarda i prodotti, stando ad alcune immagini diffuse nelle ultime ore, pare che sia il Galaxy Z Flip5 che il Galaxy Z Fold5 saranno molto simili ai modelli attuali, seppur con miglioramenti dal punto di vista della prestazioni. Durante l'Unpacked, Samsung dovrebbe svelare anche i tablet della gamma Galaxy Tab S9, il nuovo smartwatch Galaxy Watch 6 gli auricolari Galaxy Buds. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Samsung.com, Samsung Newsroom e sul canale YouTube di Samsung a partire dalle 13. (ANSA).