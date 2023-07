Svelare Leonardo con l'intelligenza artificiale

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Permette di esplorare la vita, l'opera e l'eredità di Leonardo da Vinci e porta online per la prima volta oltre 1.300 pagine dei suoi Codici il progetto digitale "Svelare Leonardo", presentato oggi a Milano. La retrospettiva, disponibile su Google Arts & Culture, è curata da esperti di otto paesi e riunisce oltre 80 storie selezionate da 28 partner in tutta Europa e negli Stati Uniti, tra cui la British Library a Londra, la National Gallery di Washington, il Castello Sforzesco, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci e la Pinacoteca Ambrosiana di Milano. L'hub digitale include storie sulla vita di Leonardo, le sue invenzioni che possono essere viste in 3D, oltre ai suoi capolavori pittorici. Sempre parte del progetto, la sezione "Inside the Genius Mind" si avvale dell'aiuto dell'intelligenza artificiale e del lavoro del professor Martin Kemp per immergersi nei misteri dei manoscritti di Leonardo. Oltre alle opere d'arte, dipinte su tela e anche sui muri, il progetto raccoglie online, in un unico luogo e per la prima volta, i Codici dispersi di Leonardo da Vinci: una vasta serie di appunti scientifici e schizzi che catturano la sua incursione nella matematica, la geometria, la fisica, l'ottica, l'astronomia, l'architettura e persino il volo. Il progetto offre anche nuovi modi per interagire con i Codici di Leonardo: grazie all'intelligenza artificiale la sezione "Da Vinci Stickies" permette agli utenti di unire i disegni di Leonardo dando vita a nuove idee e creazioni. (ANSA).